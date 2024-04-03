Водій не впорався з керуванням

У вівторок ввечері, 2 квітня, на Львівщині на автодорозі Красне-Глиняни, поблизу селища Красне Золочівського району, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомила поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Hyundai, 29-річний мешканець міста Глиняни Золочівського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у дерево. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автівки загинув на місці події.

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували загиблого водія з автомобіля, а також змили дорожнє полотно від паливно-мастильних матеріалів.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.