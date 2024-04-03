На місці ДТП працюють усі необхідні служби

У середу вранці, 3 квітня, на автодорозі «Київ-Чоп», що поблизу повороту до села Давидів, сталася ДТП з потерпілими. На місці автопригоди частково перекритий рух. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«На автодорозі М-06 “Київ — Чоп”, на залізничному мосту, що поблизу повороту на населений пункт Давидів, сталася ДТП з потерпілими», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

У патрульній поліції ZAXID.NET уточнили, що зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen. Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху та забезпечують охорону місця події. Там вже працюють усі необхідні служби. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Як згодом розповіли ZAXID.NET у поліції Львівської області, відбулося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Transporter, яким керував 31-річний мешканець Винник, та автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 22-річного жителя району. Внаслідок ДТП два пасажири мікроавтобуса, чоловіки віком 41 і 53 роки, та 19-річна пасажирка легковика, усі мешканці Львівського району, отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікані. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

О 12:08 у патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух ділянкою, де трапилася ДТП, відновили повністю.