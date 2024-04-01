Аварія сталася біля села Ямниця Івано-Франківського району

У понеділок, 1 квітня, на автодорозі Мукачево – Львів біля села Ямниця Івано-Франківського району зіткнулися мікроавтобус Mercedes та Opel Insignia. Внаслідок ДТП водій та пасажир Оpel загинули на місці, водія Mercedes госпіталізовано.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 12:00.

«Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення між двома транспортними засобами. Йдеться про Mercedes-Benz Sprinter та Opel Insignia. У результаті аварії водій та пасажир легковика Opel загинули на місці. Іншого керманича госпіталізували до лікарні», – інформують у полції.

Окрім правоохоронців, на місці ДТП працювали рятувальники, які від’єднали клеми акумуляторів на автомобілях, щоб запобігти пожежі. Поліція з’ясовує причину та всі оставини аварії.