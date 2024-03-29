Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу

Смертельна аварія сталася у четвер, 28 березня, у селищі Великий Бичків на Закарпатті. Внаслідок зіткнення з автомобілем патрульної поліції загинув 58-річний велосипедист. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу.

Як повідомила ZAXID.NET речниця територіального управління ДБР у Львові Тетяна Муравель 29 березня, аварія на перехресті у Великому Бичкові.

«Встановлено, що автомобіль патрульної поліції, який рухався на регульованому перехресті на зелене світло, зіштовхнувся з велосипедистом, який виїхав з другорядної дороги на червоний сигнал світлофора. Від отриманих травм 58-річний велосипедист загинув на місці події», – інформують у ДБР.

Водій автомобіля був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.