На Львівщині водій автомобіля Fiat наїхав на віз з кіньми

У четвер, 4 січня, близько 18:00 поблизу села Грушів у Дрогобицькому районі, водій автомобіля Fiat наїхав на віз з кіньми. Про це інформує прес-служба Національної поліції Львівщини.

«Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля, 36-річний мешканець Дрогобицького району, скоїв наїзд на гужову підводу, яка рухалася в попутному напрямку під керуванням 44-річного жителя цього ж району», - йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок автопригоди керманич підводи та водій Fiat отримали тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що 4-5 січня на Львівщині вночі та вранці на окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Водіїв закликають бути обачними під час руху.