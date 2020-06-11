На Львівщині вперше виявили понад 100 нових випадків Covid-19 за добу

За минулу добу коронавірус підтверджено ще у 72 львів'ян

На Львівщині захворюваність на коронавірусну інфекцію не спадає, а навпаки, зростає. Covid-19 виявлено ще у 125 мешканців області, серед яких 72 львів’ян. Учора було проведено 640 ПЛР-досліджень і отримано 125 позитивних результів (майже 20%), повідомила заступниця міського голови, керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

Це найбільша кількість ПЛР- досліджень, які провели від початку карантину, і найбільна кількість позитивних результатів. Досі найбільше отримували 96 позитивних результатів. Серед 125 хворих, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, є 72 львів’ ян. У Львові станом на 11 червня коронавірусну інфекцію вже діагностовано у 1483 мешканців міста.

Загалом станом на ранок, 11 червня, на Львівщині коронавірус діагностовано у 2414 мешканців області, з них 589 одужали і 90 померли.

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