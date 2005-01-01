На Львівщині загинули двоє пішоходів

8 січня на дорогах Львівщини водії автівок збили на смерть двох пішоходів. Один водій зник з місця події, його розшукує поліція.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 18:25 в смт. Дашава Стрийського району водій автомобіля GREAT WALL збив місцевого мешканця. Пішохід помер в Стрийській ЦРЛ. За кермом автомобіля був житель с. Йосиповичі Стрийського району.

На виїзді зі с. Рясне у напрямку Яворова близько 19:41 невстановлений автомобіль збив 58-річного пішохода, жителя с. Кожичі Яворівського району, який помер ще до приїзду швидкої медичної допомоги. Водій поїхав з місця події.

Обставини ДТП встановлює поліція.