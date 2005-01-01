У ДТП на Самбірщині постраждали троє дорослих та 9-річна дитина

У понеділок, 8 січня поблизу с. Стрілковичі Самбірського району сталося зіткнення автомобілів Land Rover та BMW 320. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей, серед яких одна дитина.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, зіткення сталося о 12:30 на трасі Самбір – Ужгород.
Внаслідок ДТП постраждали 37-річний водій Land Rover та його 9-річна пасажирка, мешканці Самобра, а також 22-річний та 21-річна пасажири BMW, жителі Самбріського району.
Фото Тараса Жука
Водій автомобіля BMW з місця події зник, а постраждалих госпіталізували до Самбірської районної лікарні.
Обставини ДТП встановлюються.
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