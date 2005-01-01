У ДТП на Самбірщині постраждали троє дорослих та 9-річна дитина

Водій BMW зник з місця ДТП

У понеділок, 8 січня поблизу с. Стрілковичі Самбірського району сталося зіткнення автомобілів Land Rover та BMW 320. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей, серед яких одна дитина.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, зіткення сталося о 12:30 на трасі Самбір – Ужгород.

Внаслідок ДТП постраждали 37-річний водій Land Rover та його 9-річна пасажирка, мешканці Самобра, а також 22-річний та 21-річна пасажири BMW, жителі Самбріського району.

Фото Тараса Жука

Водій автомобіля BMW з місця події зник, а постраждалих госпіталізували до Самбірської районної лікарні.

Обставини ДТП встановлюються.