У ДТП на Самбірщині постраждали троє дорослих та 9-річна дитина

Водій одного з автомобілів зник з місця ДТП

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 08:204400

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У ДТП на Самбірщині постраждали троє дорослих та 9-річна дитина
фото прес-служби ДСНС Львівщини
Водій BMW зник з місця ДТП

У понеділок, 8 січня поблизу с. Стрілковичі Самбірського району сталося зіткнення автомобілів Land Rover та BMW 320. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей, серед яких одна дитина.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, зіткення сталося о 12:30 на трасі Самбір – Ужгород.

Внаслідок ДТП постраждали 37-річний водій Land Rover та його 9-річна пасажирка, мешканці Самобра, а також 22-річний та 21-річна пасажири BMW, жителі Самбріського району.

Фото Тараса Жука

Водій автомобіля BMW з місця події зник, а постраждалих госпіталізували до Самбірської районної лікарні.

Обставини ДТП встановлюються.

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