На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали семеро осіб

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 12:305120

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На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали семеро осіб
фото РБК-Україна
ДТП сталася у ніч на суботу, 6 січня, в Мостиському районі

На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з легковим автомобілем постраждали семеро осіб, з яких троє громадяни Молдови. Про це інформували у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, дорожньо-транспортна подія сталася у ніч на суботу, 6 січня, в прикордонному з Польщею Мостиському районі області. У селі Гостинцеве о 02:10 сталося зіткнення мікроавтобуса з легковиком, внаслідок якого були травмовані й доставлені у Мостиську районну лікарню семеро осіб, водії та пасажири транспортних засобів віком 19-32 років. Після надання медичної допомоги двох постраждалих відправили на амбулаторне лікування.

П’ятьох осіб у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано, серед них троє громадян Молдови та двоє жителів Миколаївської області.

Всі обставини ДТП встановлюються.

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