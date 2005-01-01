У Золочеві маршрутка на смерть збила 49-річного пішохода

Водій маршрутного таксі «І-ВАН», 34-річний житель Золочева, скоїв наїзд на пішохода, 49-річного місцевого мешканця

У середу, 3 січня, у Золочеві на вул. Львівській трапилась ДТП за участі маршрутки. Як повідомляє ГУ НП у Львівські області, водій маршрутки наїхав на 49-річного пішохода.

Як йдеться у повідомленні, ДТП трапилась приблизно о 6:50. Як встановили поліцейські, водій маршрутного таксі «І-ВАН», 34-річний житель Золочева, скоїв наїзд на пішохода, 49-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.