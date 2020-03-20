На Львівщині запустили автобусні спецрейси для довезення працівників. Графіки

СуспільствоНаталія Шутка, 20 березня196260

До теми

На Львівщині запустили автобусні спецрейси для довезення працівників. Графіки
фото Львівської пошти
Маршрутки курсуватимуть за спеціальним графіком і довозитимуть працівників до Львова на роботу і назад

На Львівщині запускають спеціальні автобусні маршрути з райцентрів до Львова для довезення працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області – медиків, надзвичайників, поліцейських, працівників пошти, газових служб. Такі автобуси розпочнуть курсувати з п’ятниці, 20 березня.

За словами керівника управління транспорту та зв’язку ЛОДА Тараса Оприска, спецтранспорт розпочне курсувати вже з 20 березня і доставлятиме людей безпосередньо до місця роботи та з роботи додому.

«У зв’язку із карантином і припиненням курсування транспортних засобів, виникла гостра необхідність у довезенні медичних працівників та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, на роботу. Керівництво підприємства Укрпошта та медичних установ дійшло згоди з перевізниками, які забезпечують своїм працівникам доїзд», – повідомив Тарас Оприск.

У ЛОДА також оприлюднили графік курсування таких спецрейсів.

Графіки курсування автобусів з районних центрів до Львова, які організовує ЛОДА

Як повідомлялося, з 18 березня на виконання постанови Кабміну про посилення карантинних заходів на Львівщині припинили рух усіх приміських та міжміських маршруток. Підприємствам, які продовжують роботу у час карантину, радили укладати спеціальні угоди з перевізниками про перевезення працівників на роботу і з роботи.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Львівщині припинили рух усіх приміських і міжміських маршруток ZAXID.NET
У Львові скасували безкоштовний проїзд для пенсіонерів ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук