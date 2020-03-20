На Львівщині запустили автобусні спецрейси для довезення працівників. Графіки

Маршрутки курсуватимуть за спеціальним графіком і довозитимуть працівників до Львова на роботу і назад

На Львівщині запускають спеціальні автобусні маршрути з райцентрів до Львова для довезення працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області – медиків, надзвичайників, поліцейських, працівників пошти, газових служб. Такі автобуси розпочнуть курсувати з п’ятниці, 20 березня.

За словами керівника управління транспорту та зв’язку ЛОДА Тараса Оприска, спецтранспорт розпочне курсувати вже з 20 березня і доставлятиме людей безпосередньо до місця роботи та з роботи додому.

«У зв’язку із карантином і припиненням курсування транспортних засобів, виникла гостра необхідність у довезенні медичних працівників та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, на роботу. Керівництво підприємства Укрпошта та медичних установ дійшло згоди з перевізниками, які забезпечують своїм працівникам доїзд», – повідомив Тарас Оприск.

У ЛОДА також оприлюднили графік курсування таких спецрейсів.

Графіки курсування автобусів з районних центрів до Львова, які організовує ЛОДА

Як повідомлялося, з 18 березня на виконання постанови Кабміну про посилення карантинних заходів на Львівщині припинили рух усіх приміських та міжміських маршруток. Підприємствам, які продовжують роботу у час карантину, радили укладати спеціальні угоди з перевізниками про перевезення працівників на роботу і з роботи.