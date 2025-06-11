На Львівщині затримали агента ФСБ під час передачі даних про роботу аеродрому
Затриманий передавав розвіддані росіянам для здійснення обстрілів
СБУ затримала мешканця Львівщини, який на замовлення спецслужб Росії здійснював фото та відеофіксацію аеродрому на Львівщині і передавав дані та геолокації для здійснення подальших обстрілів.
Як повідомили у середу, 11 червня, в Офісі генпрокурора, підозрюваний наприкінці 2024 і на початку 2025 років на замовлення спецслужб Росії збирав інформацію про роботу та охорону аеродрому на Львівщині, а також про військову техніку, яка могла там перебувати.
«Він здійснював приховану фото та відеофіксацію об’єктів з максимально близької відстані. Відповідні розвіддані з позначками геолокації агент ФСБ РФ передавав ворогу за допомогою одного із месенджерів», – йдеться в повідомленні Офісу гепрокурора.
Отримані дані армія Росії планувала використати для підготовки і здійснення обстрілів та терористичних актів в регіоні.
В СБУ Львівщини уточнили, що агентом виявився 57-річний місцевий безробітний, якого завербували через телеграм-канали.
Правоохоронці затримали чоловіка у Львівській області під час виконання чергового завдання куратора. В нього вилучили телефон із доказами злочинної діяльності. Затриманому повідомили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.