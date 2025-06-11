Ворожого агента затримали під час виконання завдання

СБУ затримала мешканця Львівщини, який на замовлення спецслужб Росії здійснював фото та відеофіксацію аеродрому на Львівщині і передавав дані та геолокації для здійснення подальших обстрілів.

Як повідомили у середу, 11 червня, в Офісі генпрокурора, підозрюваний наприкінці 2024 і на початку 2025 років на замовлення спецслужб Росії збирав інформацію про роботу та охорону аеродрому на Львівщині, а також про військову техніку, яка могла там перебувати.

«Він здійснював приховану фото та відеофіксацію об’єктів з максимально близької відстані. Відповідні розвіддані з позначками геолокації агент ФСБ РФ передавав ворогу за допомогою одного із месенджерів», – йдеться в повідомленні Офісу гепрокурора.

Отримані дані армія Росії планувала використати для підготовки і здійснення обстрілів та терористичних актів в регіоні.

В СБУ Львівщини уточнили, що агентом виявився 57-річний місцевий безробітний, якого завербували через телеграм-канали.

Правоохоронці затримали чоловіка у Львівській області під час виконання чергового завдання куратора. В нього вилучили телефон із доказами злочинної діяльності. Затриманому повідомили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.