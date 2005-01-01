На Львівщині затримали чотирьох вимагачів, які погрожували вбивством підприємцю

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 15:12 5430

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В одному із ресторанів у Пустомитівському районі Львівщини цього тижня правоохоронці затримали чотирьох мешканців області, причетних до вимагання грошей у підприємця.

35-річний підприємець зі Львова звернувся у поліцію із заявою про те, що четверо зловмисників вимагають у нього 3,5 тис. доларів та погрожують йому вбивством у разі несплати, а також погрожують розправою із рідними. Слідчі відкрили провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) кримінального кодексу. Невдовзі вони встановили, що до вимагання грошей причетні четверо мешканців області, віком від 26 до 35 років, які в минулому вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Про це повідомив департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

З’ясувалося також, що злочинна група причетна до збуту підроблених євро. Правоохоронці задокументували кілька фактів, коли аферисти в різних крамницях на Львівщині за товари розраховувалися фальшивими купюрами.

Під час останнього візиту до підприємця бандити висловили вимогу передати їм 1,5 тис. доларів у найближчий час через таксиста-посередника. Таку суму заявник віддав посередникові. Того ж дня чотирьох вимагачів затримали і відправили до слідчого ізолятора. Там вони спробували вчинити «бунт»: нищили речі у камерах, вимагаючи помістити їх усіх в одне приміщення.

Вимагачів затримали у Пустомитівському районі Львівщини

Зазначено також, що правоохоронці здійснили обшуки за місцем проживання затриманих і вилучили речі, придбані за фальшиву валюту, а також наркотичні речовини.

Учасникам злочинної групи найближчим часом готують підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 199 (збут підроблених грошей). Правоохоронці встановлюються інші злочинні факти, до яких причетні зловмисники. Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці травня п’ятьох учасників банди, яка влітку 2013 року вчинили кілька збройних розбійних нападів на помешкання і приватні підприємства у Львові та Львівській області, ув’язнили на терміни від семи до десяти років. Однак, за «законом» Савченко, їм доведеться відсидіти на п’ять років менше.

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