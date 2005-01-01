На Львівщині затримали одесита, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею

Прикордонники відділу «Краковець» затримали одесита, який намагався в обхід пункту пропуску незаконно перетнути українсько-польський кордон. Про це у п'ятницю, 12 січня, повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприордонслужби.

Прикордонники повідомили, що незнайомого чоловіка помітили місцеві жителі та зателефонували дільничному інспектору прикордонної служби. Невдовзі за сто метрів від державного кордону правоохоронці виявили порушника.

При собі громадянин жодних документів не мав та повідомив, що мав на меті працевлаштуватися за кордоном. Встановили, що він – мешканець Одеси 1990 року народження.

За спробу незаконного перетину держкордону йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.