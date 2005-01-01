У трьох українців на польському кордоні виявили понад ₴8,3 млн незадекларованої готівки

На польському кордоні у трьох українців вилучили значні суми прихованої від декларування готівки

За останні дні польські податківці у прикордонних пунктах пропуску в Будомєжі, Медиці та Корчові виявили три випадки приховування українцями значних сум готівки від декларування, повідомило у середу, 10 січня, видання Nowiny24.

Так, у Будомєжі у багажі 45-річного громадянина України виявили 330 тис. злотих, 77 тис. британських фунтів та понад 116 тис. шведських крон, що становить близько 5,95 млн грн, прихованих від декларування.

Зазначено, що за порушення правил перевезення грошей через кордон відносно українця порушили кримінальну справу. Йому довелося сплатити 15 тис. злотих, що становить близько 121,5 тис. грн як заставу у цій справі.

Проти українця, який приховав від декларування на кордоні 5,95 млн грн у Польщі відкрили кримінальну справу

Тим часом у Корчові під час огляду автомобіля, яким керував українець, виявили понад 195 тис. злотих, що становить близько 1,58 млн грн, прихованих від декларування. Порушника оштрафували на 4 тис. злотих, або 32,4 тис. грн.

У Медиці в автомобілі Mercedes, яким керував 36-річний українець, податківці виявили 100 тис. злотих, або 810 тис. грн готівки, прихованої від декларування. Готівка була схована за однією із панелей автомобіля. Водій пояснив, що гроші віз у Польщу, щоб купити вантажівку, а сховав їх для більшої надійності. Чоловіка оштрафували на 4 тис. злотих.

Як відомо, особи, які ввозять або вивозять готівку через кордон ЄС, мають у письмовій формі сповіщати про це органи контролю, якщо сума готівка в еквіваленті перевищує 10 тис. євро.