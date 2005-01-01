На Львівщині згорів притулок для тварин

Волонтери збирають кошти, щоб відновити притулок для тварин після пожежі

У с. Бродки у Миколаївському районі на Львівщині у понеділок, 8 січня, сталася пожежа у притулку для тварин «Вуглик». Двоповерхова будівля згоріла повністю. Про це ZAXID.NET повідомила керівниця притулку, влаштованого у її будинку, Олександра Гаврилюк-Левицька.

За її словами, близько 6:00 до будинку постукали сусіди і повідомили про пожежу на другому поверсі, де було розташоване карантинне відділення, в якому на той момент було чотири коти та кілька собак. Саме ці тварини загинули, решту котів і собак вдалося евакуювати.

Волонтери переносили їх до вольєрів для великих тварин на подвір’ї. На місце події прибули три бригади пожежників. Їм вдалося локалізувати пожежу о 7:36, а ліквідували о 9:06. За інформацією рятувальників, вогнем було знищено дах та перекриття на площі 100 м2, пошкоджено стіни на площі 150 м2, речі домашнього вжитку на площі 50 м2, 14 вікон та шість дверей. Причини пожежі встановлюють.

У с. Бродки згорів будинок, в якому розташовувався притулок для тварин

Керівниця притулку повідомила, що зараз на його території перебуває 30 корів, понад 15 телят, сім коней, одне поні, одна свиня, 56 котів, кози та собаки. Більшість тварин перевезуть до притулку у м. Миколаєві.

«Сьогодні виробляємо документи, завтра почнемо відправляти великих тварин в обласний притулок у Миколаєві. Ми мусимо так зробити, бо зараз не маємо можливостей їх навіть напоїти. Криниця дуже глибока, і процес поїння розтягується на весь день», – зазначила Олександра Гаврилюк-Левицька.

Волонтери оголосили збір коштів для відновлення притулку у с. Бродки. Небайдужих просять перераховувати кошти на картку ПриватБанку 5168742711037972 для Олександри Володимирівни Гаврилюк-Левицької.

Нагадаємо, з 1 січня ЛКП «Лев» закрите на щорічний карантин, на цей період усіх безпритульних тварин забрали на перетримку небайдужі містяни. Двоє собак знайшли нову домівку – в управлінні патрульної поліції.