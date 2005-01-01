В управлінні патрульної поліції Львова житиме двоє собак

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:533590

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В управлінні патрульної поліції Львова житиме двоє собак
фото Патрульної поліції Львова
Роман Пилипенко та двоє собак, що житимуть в управлінні патрульної поліції Львова

У середу, 3 січня, патрульні забрали двох собак з ЛКП «Лев». Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, Смоккі та Мартін тепер житимуть в управлінні патрульної поліції у одному вольєрі.

«Тепер руденькі Смоккі та Мартін стали, так би мовити, «домашніми» улюбленцями патрульної поліції. Смоккі, молоденька самка, яку виловили на Рясному, а Мартіна – її старшого друга знайшли на початку Проспекту Чорновола. Собак зареєстрували за усіма правилами, чіпували, видали жетони і паспорти. Також, вони мають необхідні щеплення. Поки що вони живуть у вольєрі, який позичили небайдужі, а вже згодом їх переселять у власний», – йдеться у повідомленні поліції.

Як розповів начальник управління патрульноїполіції Львова Роман Пилипенко, ідея завести в управлінні свого собаку була давньою.

«Ми вже давно були у роздумах, аби завести чотирилапого на управлінні і все якось руки не доходили. А тут почули, що ЛКП Лев закривають на карантин і тих кому не вдасться знайти господаря – відпустять де зловили, ми вирішили діяти негайно, тому ще не зовсім були готові з облаштуванням «побуту» чотирилапих», - сказав Роман Пилипенко.

У поліції додають, що головне завдання, яке будуть виконувати Мартін та Смоккі – це піднімати настрій патрульним.

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