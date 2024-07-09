Мешканців Львівщини попередили про можливе збільшення відключень світла

«Львівобленерго» змінило графіки погодинних відключень, збільшивши час можливих відключень. Це означає, що в разі необхідності світло вимикатимуть на триваліші періоди, ніж зараз.

У «Львівобленерго» пояснили, що постійні (тижневі) графіки погодинних відключень у Львові та області знову довелося змінити, зважаючи на значний обсяг обмежень споживання електроенергії за розпорядженнями НЕК «Укренерго».

«У графіку стало більше білих клітинок (“Можливі відключення”), оскільки терміни знеструмлень відтепер можуть бути довшими, залежно від вказівок НЕК “Укренерго”», – йдеться в повідомленні.

Оновлені погодинні графіки вимкнення світла на Львівщині (фото «Львівобленерго»)

Як дізнатись коли саме буде відключення?

Щодня «Львівобленерго» публікує додаткову інформацію з періодами відключень на добу на офіційних сторінках «Львівобленерго» у соцмережах та на сайті.

Ця інформація є уточненням, які саме години у червоних та білих періодах постійного графіку (можливі відключення) будуть знеструмлені для кожної групи цієї доби, відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго».

Щоденна інформація з періодами відключень може коригуватись протягом доби, в залежності від додаткових вказівок НЕК «Укренерго» про відміну або впровадження черг відключень.

Дізнатися свою групу відключень можна за допомогою: