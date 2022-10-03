Тепла суха погода у Львові та області очікується 5-10 жовтня

Після затяжних дощів 5 жовтня на Львівщину прийде довгоочікуване бабине літо, температура повітря підніметься до 23 градусів тепла. Суха тепла погода триватиме щонайменше п’ять днів – до 10 жовтня. З 11 жовтня погода почне поступово змінюватися і знову задощить.

«3-4 жовтня на території Львівщини будуть зберігатися невеликі дощі та північно-західний поривчастий вітер. А з 5 жовтня ми очікуємо зміну погодних умов у кращий бік. Поступово денна температура почне підніматися», – розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх.

Нічні температури 5 та 6 жовтня будуть у межах 3-8 градусів тепла, у гірських районах у повітрі можливі заморозки до 0°C. Денні температури 5 жовтня піднімуться до 14-19 градусів тепла, а 6 жовтня – до +16-21 °C.

7-8 жовтня будуть підніматися нічні температури до 5-10 ° тепла. Вдень 7 жовтня прогнозують +21 °C, а 8 жовтня – 18-23 градуси тепла. Температура 18-23 градуси тепла збережеться і в наступні дні 9-10 жовтня.

«Період 5-10 жовтня вписується в усі критерії та характеристики бабиного літа. Загалом у жовтні у період бабиного літа абсолютні максимальні температури досягали +25,3°C. Це було 5 жовтня 1966 року. Можливо, і цього року 8-10 жовтня вдасться досягнути такого показника», – зауважує Олена Смалюх.

Вже з 11 жовтня на Львівщину почне надходити наступна серія атмосферних фронтів. У другій половині дня прогнозують короткочасні, можливо, грозові дощі. Далі буде знову дощити – приблизно до 17 жовтня. Денні температури будуть знижуватися в межах 8-13 тепла.

За словами синоптикині, наприкінці жовтня – на початку листопада варто сподіватися на друге бабине літо.

«Максимальна температура у листопаді була зафіксована 16 листопада 2010 року і сягала +21,6°C. Є ймовірність і надія, що і цього року львівська золота осінь ще буде нас тішити», – додала Олена Смалюх.