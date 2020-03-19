На львівські ринки не впускатимуть одночасно більше 10 людей

Вхід на ринки Львова буде обмеженим

На територію продуктових ринків Львова впускатимуть не більше 10 покупців одночасно. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС під час засідання 19 березня.

Під час засідання міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про обмеження одночасного перебування людей на території продуктових ринків. Керівництво ринків має слідкувати, щоб кількість покупців не перевищувала 10 людей за раз.

«Забезпечити окремо вхід і окремо вихід на територію ринків з кількістю відвідувачів не більше 10 осіб», – йдеться у протоколі засідання комісії.

Представники районних адміністрацій будуть здійснювати рейди і перевіряти дотримання цієї норми.

Нагадаємо, що за ріешенням комісії ТЕБ і НС за 18 березня, ринки мають дезінфікувати двічі на день та забезпечити відстань між покупцями у два метри. Усі працівники ринку мають бути забезпечені масками, рукавицями та антисептиками. При цьому продавці поверх латексних рукавиць мають одягати одноразові поліетиленові.

На території усіх ринків мають працювати станції гігієни рук. Перед початком роботи ринку усім продавцям мають вимірювати температуру. Також адміністрація ринків має вести журнал обліку, в якому кожен працівник має повідомляти про стан свого здоров’я.

Усі заклади харчування та відділи з промисловим товаром мають припинити свою роботу на час карантину.

Власники ринку також отримали рекомендацію від мерії про зменшення орендної плати для продавців на час карантину. Керівникам ринків порадили перевести працівників з групи ризику, зокрема, літніх людей, на дистанційну роботу зі збереженням зарплати.

Керівниці департаменту економічного розвитку ЛМР Ірині Кулинич дали доручення вжити заходи для припинення стихійної торгівлі на вулицях міста.

Міська комісія ТЕБ і НС також прийняла рішення про скасування пільгового проїзду у громадському транспорті на час каратину. Окрім того, у Львові закриють усі візові центри, а міські лікарні отримають 9,2 млн грн на медикаменти та засоби індивідуалього захисту. Ще 800 тис. грн отримає 8 міська клінічна лікарня на закупівлю кисневих систем.

Нагадаємо, раніше у Львові вирішили обмежити кількість пасажирів громадського транспорту. Також у місті не зачинили заклади харчування та магазини, окрім продуктових, «Епіцентру» і «Нової лінії».

Мережеві супермаркети також почали обмежувати кількість людей всередині та видачу продуктів в одні руки. Також до трьох метрів обмежили дистанцію між покупцями.