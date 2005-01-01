На львівських ринках шукали «сірі» ялинки

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Біла ялиця, смерека, сосна ‒ святкове дерево кожен собі вибирає на свій смак. Наші ж журналісти разом з екологами та поліцейськими вирішили перевірити, чи багато на ринках Львова так званих «сірих» дерев і який штраф за це загрожує торгівцям.

На Сихові біля ринку «Іскра» ялинок до вибору, до кольору. Та поліцейські разом з лісничими шукають так звані «сірі» дерева.

«Маєте бірки на всіх? Чіпи, документи на продаж?», ‒ запитують патрульні поліцейські.

Походження деревця можна перевірити і за номером чіпа на сайті Ялинка-інфо.

«Вводимо її номер, перевіряємо. Вітаємо, ваша ялинка легальна», ‒ перевіряє за номером по чіпу ялинку поліцейський.

У цього продавця все в нормі. Увесь товар з лісгоспу. А вже за два кроки від нього ‒ купа ялинок без бірок. Торговці кажуть, вони не продаються.

«Ця чому без бірки? А то чиї ялинки? Полишались ще з минулого разу. Вчора хтось торгував», ‒ кажуть торговці патрульним поліцейським.

Поліцейські нарахували щонайменше три нічийних зруби. Їх вилучають. За спробу нелегального збуту «світить» штраф. Та продавця знайти не так і просто. Їх кидають.

«В залежності від діаметра пня до 10 см штраф в районі 400 грн. Плюс адмінштраф 85 гривень. Маємо 500 гривень», ‒ розповідає помічник лісничого Брюховицького лісництва Олег Комісарук.

Лісничі кажуть: легально купити таку двометрову ялинку у них можна офіційно менш ніж за 200 гривень. Зважаючи, що на базарі за таку правлять 500 і вище ‒ заробити можна сповна. Та покупці святкового дерева переважно не переймаються історією ялинки. Запевняють, головне ‒ ціна питання.

«Не знаєте є чіп чи ні? Не знаю. Головне запах і вигляд. Скільки дали за ялинку? 550 гривень», ‒ розповідають покупці.

А на Стрийському ринку пані навіть не приховує, що ялинки перепродує. Купила в селян із Турки. Просить по 150 гривень. Запевняє, що не від доброго життя вийшла сюди.

«Я як посередник. Життя заставляє. Людина не може на пенсію вижити. Якусь копієчку собі заробити хочеться. Хоч на хліб», ‒ зізнається пані Марія.

У Львові на сьогодні є 25 місць для продажу новорічних ялинок. Легальних все ж більше. Тож вибір за вами.