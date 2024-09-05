У четвер, 5 вересня, в пункті пропуску «Краківець – Корчова» на українсько-польському кордоні відкрили Центр гендерних компетенцій. Це перший в Україні подібний центр, який запрацював безпосередньо на кордоні, з ініціативи працівників Львівської митниці і за підтримки ГО «Жіночі перспективи» та Зонта Клубу «Львів-Замок» за підтримки міжнародної організації Zonta International, D27, інформує Львівська митниця. Для реалізації проекту обрали Пункту пропуску «Краківець», оскільки це найбільший митний пост на українсько-польському кордоні. Як розповів ZAXID.NET в.о. керівника митного посту «Краківець» Юрій Татомир, у центрі митникам читатимуть лекції про ґендерне рівноправ’я та пояснюватимуть законодавчі нюанси у цій проблемі. Окрім цього, представники громадських організацій обіцяють навчити митників виявляти серед подорожуючих тих, хто зазнав утисків та насилля. Таких людей інспектори будуть скеровувати до приміщення центру ґендерних компетенцій. Така кімната допомоги та довіри у митному пункті «Краківець» стала першою в Україні, і в службі сподіваються, що невдовзі з’являться такі центри у більшості пунктів