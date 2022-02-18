У п’ятницю, 18 лютого, у Львові на Меморіалі Небесної сотні відбулися заходи вшанування Героїв Майдану. Там у межах вже традиційної всеукраїнської акції «Ангели пам'яті» учні львівських шкіл прикріпили до меморіалу власноруч зроблених паперових янголів. Віддати шану прийшло також і багато львів'ян, серед них родичі Героїв Небесної сотні та учасники Революції Гідності. А також представники влади та духовенство.

Вшановували загиблих Героїв Майдану спільною молитвою та запаленням лампадок. А над меморіалом підняли синьо-жовтий прапор під виконання гімну України.

«Устима Голоднюка я заносив в готель "Україна". Це перша людина, яку вбили 20 лютого. Ця ніч була найстрашнішою. Нас лишилося чоловік 350-400. Мені болить, тут мої друзі, побратими, які загинули на Майдані. Але, знаєте, та енергія та праця була недаремна, те, що було зроблено в 2014 році, заклало величезний фундамент новітньої української держави», – ділиться думками Андрій Міщенко, учасник Революції Гідності.

«Коли я була меншою, я цього не усвідомлювала, чесно кажучи, а зараз я розумію, що ці люди – справжні герої і не випадково їх назвали Небесною сотнею. Вони справді захисники нашої країни, і я дуже пишаюся нашою країною, нашими людьми і тими хто нас захищав, захищає і буде захищати», – каже Діана, учениця 9 класу, учасниця акції «Ангели пам'яті».

Рівно 8 років тому, 18 лютого 2014 року, в Києві на майдані Незалежності розпочався завершальний, найбільш трагічний і героїчний період Революції Гідності – силове протистояння між силовиками і протестувальниками. Результатом тих подій стало відсторонення Верховною Радою від виконання обов'язків Президента України Віктора Януковича і призначення дострокових президентських виборів. Однак під час лютневих протистояння загинуло близько сотні протестувальників, яких невдовзі назвали Небесною сотнею.

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