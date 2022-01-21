Юрій Вербицький загинув у віці 50 років

Державне бюро розслідувань повідомило, що, згідно з останніми даними, першим убитим під час подій Революції гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше, повідомив заступник керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський.

«Хто є першим убитим за часом? Це – Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян. Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький. Тобто, Нігоян, Жизневський, Вербицький – це три вбивства, які наразі не розкриті, але слідчі ДБР активізували роботу на цьому напрямку», – сказав він на прес-конференції у п’ятницю, 21 січня, повідомила «Українська правда».

За його словами, встановлено кожен підрозділ внутрішніх військ, а також спецпідрозділів «Беркут», які на момент вчинення кожного з цих вбивств перебували у безпосередній близькості та могли його вчинити з урахуванням висновків експертиз.

Нагадаємо, активіста Євромайдану, львів’янина Юрія Вербицького невідомі викрали 21 січня 2014 року, коли він перебував в офтальмологічному відділенні Олександрівської лікарні Києва. Його тіло знайшли в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області. Він помер унаслідок катувань.

Учасник Євромайдану Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення на Майдані. Того ж дня з мисливської рушниці вбили білоруса Михайла Жизневського.

У розстрілі учасників акцій протесту на Майдані обвинувачуються п'ятеро колишніх працівників «Беркуту».

У грудні 2016 року Генпрокуратура розповідала, що Жизнєвський та Нігоян були убиті кулями, які використовує лише МВС.