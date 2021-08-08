Печерський суд Києва у неділю, 8 серпня, взяв під варту обвинуваченого у справі викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка – Сергія Мисливого, повідомила в неділю, 8 серпня, журналістка Тетяна Безрук.

«Щойно Печерський суд Києва взяв обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого під варту. Це нова підозра за ч. 3 ст. 27 – “організатор злочинного угрупування”», – написала Безрук у Facebook.

Раніше Мисливий разом із іншим обвинуваченим у справі – Іваном Новотним – вийшли із Лук’янівського СІЗО за іншою підозрою. Судді у справі викрадення та катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили піти у відпустку саме тоді, коли у Мисливого та Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та, власне, виконання злочину. Мисливий та Новотний перебували у розшуку, затримали їх лише у березні 2020 року.

Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали з Олександрівської лікарні Києва і вивезли за місто у січні 2014 року, в період Євромайдану. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.