Судді пішли у відпустку саме тоді, коли в двох обвинувачених у викраденні Луценка та Вербицького закінчувався запобіжний захід

Іван Новотний і Сергій Мисливий, яких обвинувачують у викраденні та катуванні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, вийшли із СІЗО. Суд не продовжив їм запобіжний захід. Про це повідомила журналістка Ольга Худецька в неділю, 8 серпня.

З її слів, судді у справі викрадення i катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького пішли у відпустку саме тоді, коли у двох обвинувачених закінчувався запобіжний захід.

Івана Новотного, як уточнює журналістка, випустили із СІЗО о 00:01 – одразу після спливу строку запобіжного заходу. Водночас Сергію Мисливому ДБР оголосило нову підозру, оскільки він може бути не тільки виконавцем, але й організатором злочину. Печерський суд Києва ще вночі почав розгляд запобіжного заходу Мисливому за новою підозрою, але згодом зробив перерву до 10:00.

Раніше про те, що викрадачі Луценка та Вербицького пожуть опинитися на свободі, попереджав Офіс генпрокурора. Все через те, що клопотання про його продовження запобіжного захожу не можуть розглянути, оскільки адвокати та частина суддів не приходять на засідання.

Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з приміщення Олександрівської лікарні в ніч проти 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Потім у тому самому районі було знайдено тіло Вербицького.