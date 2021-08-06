Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали в ніч проти 21 січня 2014 року

Обвинувачені у викраденні активістів Євромайдану Ігора Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього можуть вийти на свободу вже 7 серпня. Водночас клопотання про його продовження не можуть розглянути, тому що адвокати та частина суддів не приходять на засідання, йдеться в роз'ясненні Офісу генерального прокурора.

«Щодо обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 серпня 2021 року. Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 1 липня 2021 року надійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Підготовче судове засідання у цій справі, призначене на 9 липня 2021, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, при цьому клопотання прокурора про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги визнано судом передчасним», – сказано в повідомленні.

Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Але засідання призначено лише на 21 липня, а в цей день судді Білоцерківського райсуду вирішили передати справу іншому суду.

«5 та 6 серпня 2021 року головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовились відкликатись з відпустки. У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Дата наступного судового засідання досі не визначена. В Офісі генпрокурора зазначили, що можливості процесуального реагування прокурорів, які б могли упередити вищевказані негативні наслідки, на даний час вичерпано.

Адвокатка Євгенія Закревська нагадала, що 21 липня Білоцерківський суд змінив підсудність у провадженні, яку вже до того визначив апеляційний суд. Тепер, після повернення справи до них, дві третини суддівської колегії Білоцерківського суду виявилися у відпустці. Повторний автоматичний розподіл не провели. Саме тому в Івана Новотного та Сергія Мислового спливає запобіжний захід.

Закревська додала, що Мисловий раніше вже переховувався від слідства під чужим прізвищем. Інший обвинувачений також переховувався.

Як повідомляв ZAXID.NET, Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з приміщення Олександрівської лікарні в ніч проти 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Потім у тому самому районі було знайдено тіло Вербицького.