На фото зліва направо овинувачені, колишні «беркутівці» Олександр Маринченко (ліворуч) та Олег Янішевський на лаві підсудних Святошинського райсуду Києва, 14 листопада 2017 року

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав незаконним звільнення і відновив на службі у поліції колишнього «беркутівця» Олександра Маринченка, обвинуваченого у розстрілах на Майдані. Про це йдеться у відповідному рішенні суду від 22 липня.

ОАСК вирішив, що Маринченко був звільнений незаконно і постановив відновити його на службі. Йому також зобов'язані виплатити близько 20 тис. грн судових витрат.

На думку суду, Маринченко «фактично став заручником міждержавних політичних домовленостей і учасником спецоперації зі звільнення українських полонених».

Нагадаємо, у грудні 2019 року Маринченка разом зі ще чотирма обвинуваченими у розстрілах на Майдані колишніми «беркутівцями» звільнили з-під варти для участі в обміні полоненими між Україною і бойовиками.

У листопаді 2020 року адвокат екс-«беркутівців» Стефан Решко повідомив «Громадському», що Маринченко через суд намагається поновитися на службі в поліції.

У чому обвинувачують Олександра Маринченка та інших колишніх «беркутівців»

П'ятьох колишніх беркутівців – Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського, Олександра Маринченка і Сергія Тамтуру – обвинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року. Тривалий час вони перебували на лаві підсудних, але отримати вироки не встигли, бо їх передали бойовикам у межах обміну 29 грудня 2019 року. Тоді з полону бойовиків повернулися 76 українців. Україна передала бойовикам понад 120 людей, зокрема колишніх беркутівців.

В угоді про обмін нібито була домовленість припинити будь-яке кримінальне переслідування тих, кого обміняли (як кажуть бойовики), однак слідство не припинило справу проти колишніх «беркутівців».

Крім того, у лютому 2020-го Маринченко і Тамтура повернулися до Києва, а решта «беркутівців» продовжують переховуватися.

Крім того, нещодавно суд оголосив Янішевського, Зінченка та Аброськіна в міжнародний розшук і виділив в окреме провадження розслідування щодо них.