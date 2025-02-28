Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Миколаївській області військовослужбовець, який самовільно залишив частину, кинув гранату на територію одного з місцевих ТЦК та СП. Вибух пошкодив два службові автомобілі, повідомили у пресслужбі центрального райсуду Миколаєва у п’ятницю, 28 лютого.

За даними слідства, 43-річний чоловік, який самовільно залишив частину, де проходив військову службу, кинув гранату у будівлю ТЦК наприкінці лютого 2025 року. Зазначається, що військовий був напідпитку.

«Чоловік негативно сприймаючи діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, закинув на територію одного з ТЦК і СП Вознесенського району ручну гранату Ф-1.

В результаті вибуху було пошкоджено два службових автомобілі ТЦК, що унеможливило їх подальшу експлуатацію», – повідомили у пресслужбі суду.

Зазначається, що на судовому засіданні військовий пояснив, що кинув гранату після сварки з дружиною. Він визнав, що був напідпитку та, а гранату «виявив серед своїх речей» у рюкзаку.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Військового помістили під варту без визначення розміру застави.