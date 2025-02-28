На Сумщині затримали нападника на військового ТЦК та поліцейського

У Шостці Сумської області правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який розпилив сльозогінний газ в обличчя співробітника ТЦК та вдарив поліцейського. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що поліцейські та військові ТЦК хотіли перевірити документи хлопця, однак той відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та почав чинити опір.

«Правопорушник застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Під час затримання агресивного правопорушника тілесні ушкодження отримав і один з поліцейських», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу та службової особи (ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 350 КК України). Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Одеські поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який під час перевірки документів здійснив кілька пострілів у бік військового Територіального центру комплектування. Військового із травмами госпіталізували до лікарні.