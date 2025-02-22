В Одесі 28-річний чоловік кілька разів вистрелив у військового ТЦК

Одеські поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який під час перевірки документів здійснив кілька пострілів у бік військового Територіального центру комплектування. Про це у суботу, 22 лютого, повідомили у пресслужбах Нацполіції та обласного ТЦК та СП.

Як розповіли в Одеському обласному ТЦК, 28-річний житель Березівського району відмовився пред’явити військово-облікові документи та розпилив в обличчя одному з військових сльозогінний газ, а також кілька разів вистрелив у його бік. Нападник, попередньо, застосував травматичну зброю, а потім намагався втекти.

Порушника затримали правоохоронці та передали СБУ. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ в умовах особливого періоду. Військовослужбовця ТЦК госпіталізували до лікарні.

«Подібні випадки не лише підривають дисципліну, а й створюють внутрішню загрозу, яку не можна толерувати. Закон не допускає вибору між мобілізацією та її уникненням. Спроби ухилення, особливо із застосуванням насильства чи загроз на адресу військовослужбовців, є кримінальними злочинами, що тягнуть за собою суворе покарання», – наголосили в Одеському ТЦК.

Також військові зазначили, що для людей, які не бажають проходити мобілізацію за загальною процедурою, є можливість звернутися до рекрутингового центру та самостійно обрати для себе напрям служби.

Нагадаємо, 12 лютого, у Харкові затримали чоловіка, який з ножем напав на військовослужбовця ТЦК. Нападнику оголосили підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ.