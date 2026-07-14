Місто планує оголосити інвестиційний конкурс

У Чернівцях планують облаштувати крематорій біля Центрального цвинтаря. Міський голова Роман Клічук у вівторок, 14 липня, повідомив, що для цього вже розчищають та звільняться приміщення. Далі шукатимуть інвестора, який погодиться профінансувати роботи, пише «Суспільне.Чернівці».

«Багато використовують крематорій в Одесі, в Києві. Є військові, яких ми ховаємо після кремації. Думаю, що як опція ця послуга має бути в Чернівцях. У людини має бути право вибору», – зазначив Роман Клічук.

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За його словами, поява крематорію дасть змогу економити земельні ділянки та використовувати їх не для поховань. Наразі місто працює над звільненням приміщення, після чого оголосять інвестиційний конкурс. На думку міського голови, облаштування крематорію у Чернівцях може тривати понад рік.

Водночас створення крематорію, зокрема, залежить від того, чи ухвалить Верховна Рада закон про роздержавлення послуг із поховання та кремації.

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Нагадаємо, у львівському крематорії на Голосківському цвинтарі встановили іспанські печі та готуються до тестового запуску у вересні.