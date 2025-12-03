Проєкт заснувала мукачівка Олександра Берянич

У Мукачеві відкрили перший у регіоні крематорій для тварин. Вартість кремації домашнього улюбленця стартує від 2 тис. грн.

Як повідомили у Мукачівській міській раді у середу, 3 грудня, спеціалізований крематорій для тварин відкрила місцева мешканка Олександра Берянич. Він розташований на території асфальтного заводу по вул. Івана-Франка.

«Заклад обладнаний за європейськими стандартами, кремація є екологічно безпечною. Є можливість масової та індивідуальної кремації тварин. Після індивідуальної кремації прах повертають господарям», – розповіли у міській раді.

Кремація домашнього улюбленця коштує від 2 тис. грн, вартість залежить від ваги тварини. Заклад також надає послуги з транспортування та зберігання праху тварини після кремації.

«Це перший спеціалізований крематорій у Мукачеві та Закарпатській області. Ми створили його, щоб кожен власник мав можливість гідно попрощатися зі своїм улюбленцем, зберігши пам’ять про нього назавжди», – розповіла засновниця проєкту Олександра Берянич.

На сайті крематорію мукачівка створила «Міст пам’яті», де люди діляться історіями про своїх улюбленців.