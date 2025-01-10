Крематорій розмістять подалі від заселених мікрорайонів

Чернівецька міська рада придбала крематорій для тварин. На його закупівлю з міського бюджету виділили майже мільйон гривень. Наразі піч ще не працює. В Центрі стерилізації тварин наголосили, що чекають на фахівців з Києва, які мають налаштувати спеціальне обладнання. Однак зазначили, що в крематорії спалюватимуть не лише безпритульних мертвих тварин, але й також за плату і домашніх улюбленців чернівчан.

В Центрі стерилізації тварин ZAXID.NET розповіли, що крематорій придбали через те, що в могильнику, де захоронюють тварин майже закінчилися місця. Вартість кремаційної печі – 920 тис. грн. Гроші на неї виділили з міського бюджету.

«Центр стерилізації надаватиме послуги кремації тварин для всіх жителів міста. Люди зможуть приходити і приносити тваринку. Раніше багато жителів відмовлялися хоронити свого улюбленця в загальному могильнику, бо люди просто не хотіли, щоб їх друг був похований в цій ямі. Тепер вони матимуть можливість з гідністю провести в останню дорогу свого улюбленця», – розповідає начальниця Центру Наталія Засімова.

Для роботи обладнання у Центрі стерилізації облаштують бетонний майданчик. Крематорій розмістять за 300 метрів від будівель людей. За словами керівниці Центру, виробник та постачальник обладнання запевнив, що помітного диму та запаху не повинно бути взагалі. Щодо цін на роботу крематорію, то Наталя Засімова зазначила, що наразі точних розцінок не має, адже кремаційна піч ще не налагоджена і тому ще не відомо скільки вона споживатиме палива за одну годину роботи.

«Піч працює на дизпаливі. Ми лише з 13 січня оголошуватимемо тендер на закупівлю необхідної кількості палива. Також мають приїхати спеціалісти з Києва, які налагоджуватимуть усю необхідну роботу», – зазначила директорка.

За інформацією медіа агенції АСС ціни на послуги крематорію для тварин наразі не затверджені. На формування вартості вливатимуть різні фактори. В коментарі керівниця Центру стерилізації зазначила, що приблизно 45 хвилин забирає розігрів обладнання. Одна година роботи крематорію розрахована на 50 кілограмів. Також важливо врахувати ціну дизпалива та роботу працівників. Загальна кремація може вартувати в районі 100-150 грн. Це коли кілька тварин спалюють одночасно. Буде послуга також індивідуальної кремації. Вона в середньому коштуватиме 2500-2600 грн. Однак це попередні розцінки, які ще не затверджені. Ціни будуть відомі згодом.

«Власники тварин після процедури спалювання зможуть отримати прах улюбленця», – розповіла директорка Центру. Наразі повноцінно крематорій має запрацювати з лютого.