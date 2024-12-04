На перехресті пл. Митної та вул. Личаківської облаштують наземний пішохідний перехід

У межах реконструкції світлофорів у Львові облаштують наземні пішохідні переходи у місцях, де вже є підземні переходи. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради 3 грудня на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору та Плану сталої мобільності.

Як пояснив директор департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, «Львівавтодор» буде замовником робіт із реконструкції світлофорних об’єктів, в межах яких на чотирьох локаціях, де є підземні переходи, планують облаштувати наземні пішохідні переходи. При цьому, про ліквідацію підземних переходів не йдеться.

«Ми пропонуємо змоделювати і розробити проєкти дублювання підземних переходів на землі», – зазначив Олег Забарило.

Зокрема, йдеться про локації:

перехрестя вул. Хмельницького – вул. Ковельської – вул. Грінченка;

перехрестя вул. Личаківської – пл. Митної;

перехрестя вул. Любінської – вул. Караджича;

перехрестя вул. Городоцької – вул. Виговського з влаштуванням наземних пішохідних переходів.

Тепер «Львівавтодор» має розробити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію світлофорних об’єктів із влаштуванням наземних пішохідних переходів, а після їх будівництва – взяти їх на баланс для обслуговування. Гроші на втілення цих проєктів мають передбачити в міському бюджеті Львова.