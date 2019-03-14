На місці смертельної ДТП у Львові облаштують пішохідний перехід

Сотні львів'ян щоденно переходять вулицю у цьому місці

СуспільствоКатерина Родак, 14 березня16681

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На місці смертельної ДТП у Львові облаштують пішохідний перехід
фото архів ZAXID.NET
Смертельна ДТП трапилась у вересні 2018 року

Біля костелу Ольги і Єлизавети на вул. Городоцькій, де у вересні 2018 року трапилась смертельна ДТП, облаштують пішохідний перехід. Відповідне рішення під час засідання 13 березня прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, 17 вересня 2018 року біля костелу Ольги і Єлизавети маршрутка №44 насмерть збила літню жінку. Водія маршрутки позбавили водійських прав на три роки, однак не ув’язнили.

Під час засідання 13 березня комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення облаштувати на цій ділянці пішохідний перехід, оскільки щоденно сотні людей переходять вулицю у цьому місці. Відтак найближчим часом Галицька районна адміністрація має нанести відповідну розмітку та встановити дорожні знаки.

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