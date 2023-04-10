Житловий будинок збудують на вул. Героїв Крут

На вул. Героїв Крут на Новому Львові збудують 4-поверховий клубний будинок з підземним паркінгом та нежитловими приміщеннями. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконком Львівської міськради на засіданні в понеділок, 10 квітня.

Йдеться про будівництво на вул. Героїв Крут, 13, на ділянці площею 0,07 га, що призначена для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Ділянка перебуває в приватній власності львів’янки Надії Швець​.

Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будівлі має обмежуватись 17,5 м, а площа забудови – 45%. В будинку облаштують 8 квартир, а підземний паркінг розрахований на 13 місць.

Містобудівні умови на будівництво отримала мешканка Зубри Надія Швець. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, вона є співзасновницею низки будівельних компаній, зокрема, ТзОВ «Парк Арена», що будує ЖК біля «Арени Львів».