10-поверховий будинок побудують на вул. Володимира Великого, 21-21б

Біля тролейбусного депо на вул. Володимира Великого у Львові збудують 10-поверховий житловий будинок із громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконком Львівської міськради на засіданні в понеділок, 10 квітня.

Йдеться про забудову двох земельних ділянок загальною площею майже 0,2 га на вул. Володимира Великого, 21-21б, що призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Обидві ділянки перебувають в приватній власності й належать Тарасу Дідику, бізнес-партнеру депутата Львівської міськради Назарія Бербеки. На підставі договорів про суперфіцію ці ділянки передані в користування для забудови ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія».

Згідно з МУО, висота будинку не перевищуватиме 10 поверхів або 26,3 м, а площа забудови – 38%. Будинок вміщуватиме 51 квартиру. Для нового будівництва наявні на земельній ділянці будівлі знесуть. Зі сторони тролейбусного депо забудовник має встановити шумозахисний екран.

Візуалізація двору та дитячого майданчика

Будівництво вестиме ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія», що працює під брендом «Нова оселя». За даними бізнес-платформи YouControl, «Львівська інвестиційна компанія» належить львів’янам Назарію Бербеці, Тарасу Дідику та киянину Олександру Потернаку.