10-поверхівку з офісами збудує компанія «Нова оселя»

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво 10-поверхового житлового комплексу на вул. Зеленій. Будівництво вестиме компанія депутата ЛМР Назарія Бербеки.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,28 га на вул. Зеленій, 267. Зараз тут розташована занедбана будівля магазину, яку мають знести. Замість цього будинку планують збудувати 10-поверхівку з офісами на двох перших поверхах і квартирами на решті восьми поверхах. У житловому комплексі передбачений підземний та наземний паркінги на 92 місця.

Новий житловий комплекс збудують на вул. Зеленій, 267

Як повідомив на засіданні виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, забудовник також планує облаштувати відкриту терасу на даху будинку та віддати 200 м2 місту під облаштування медіатеки.

Антон Коломєйцев також заявив, що члени містобудівної ради мали зауваження до проекту будівництва, зокрема, щодо невідповідності зонінгу та паркування. Втім, за словами Коломєйцева, забудовник уже вирішив проблемні питання.

Згідно з детальним планом цієї території, ділянка, на якій буде вестися житлове будівництво, розташована у зоні Г-2. Це громадська зона, де допускається будівництво житла на верхніх поверхах будинків. Улітку 2021 року депутати змінили цільове призначення земельної ділянки на вул. Зеленій, 267 з земель промисловості і транспорту на житлове.

Будівництво на вул. Зеленій буде вести «Львівська інвестиційна компанія», що працює під брендом «Нова оселя». Ця компанія належить Тарасові Дідику та Назарію Бербеці – депутату Львівської міської ради від «Європейської солідарності».

Додамо, що поруч із ділянкою майбутнього будівництва компанія «Нова оселя» уже будує ЖК «Там Там».