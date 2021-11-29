Місто закупить святкової ілюмінації на сотні тисяч гривень

У Мукачеві на 7-метрову новорічну штучну ялинку та святкову ілюмінацію вже витратили понад 1 млн грн: місто купило кілька різних світлодіодних конструкцій, 3D-гірлянди, святкові інсталяції, а також понад 200 штук різних гірлянд. Найдорожче у цьому переліку – світлодіодна інсталяція «Зірковий тунель», за яку Мукачево заплатило понад 260 тис. грн.

За даними системи Prozorro, мукачівське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» у понеділок, 29 листопада, підписало договір із тернопільською компанією «Вітал Сіті Груп» про купівлю штучної ялинки та новорічних фігур та ілюмінацій на 773,4 тис. грн. Згідно з договором, товари мають бути поставлені місту до 30 листопада 2021 року.

Відповідно до договору, штучна 7-метрова ялинка коштувала місту 82,8 тис.грн, 3D-гірлянда – понад 120 тис. грн. Найдорожча позиція у договорі із ТОВ «Вітал Сіті Груп» – світлодіодна інсталяція «Зірковий тунель» за понад 260 тис. грн. За ще три додаткові святкові інсталяції місто заплатило понад 300 тис. грн.

Також директор КП «Ремонтно-будівельне управління» Василь Дідус уклав договір із ТОВ «Епіцентр К» на закупівлю гірлянд на понад 318,4 тис. грн. Згідно з документом, Мукачево отримає 160 «теплих» білих гірлянд за 209,6 тис.грн, 40 штук «холодних» білих гірлянд за 52,4 тис. грн, а також 4 упаковки гірлянд «айсикл» за понад 56,4 тис. грн. Поставки гірлянд також очікуються до 30 листопада.

Відповідно до даних YouControl, ТОВ «Вітал Сіті Груп» зареєстрована у Тернополі у 2018 році, власник та керівник – Віталій Лисий. Ця компанія вже неодноразово постачала новорічні ялинки у різних містах України. У 2020 році ТОВ «Вітал Сіті Груп» отримала державних закупівель на 1,8 млн грн, у 2021 році – на понад 5,7 млн грн. Компанія «Епіцентр К» зареєстрована у Києві у 2003 році, належить відомому подружжю – Олександру та Галині Герегам. У 2020 році ТОВ «Епіцентр К» виграв тендери на 693,3 млн грн, у 2021 році – на понад 451,2 млн грн.