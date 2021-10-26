Зарічанська сільська рада купила кросовер Toyota RAV4 за 1 млн 30 тис. грн. Договір про придбання автомобіля голова сільради Марина Васько підписала у понеділок, 25 жовтня. Постачальник – ужгородська компанія «Карат Мотор».

Відповідно до даних системи Pozorro, сільрада Заріччя, що в Іршавському районі, оголосила закупівлю легкового автомобіля 15 вересня 2021 року, участь у тендері взяли дві компанії – ТзОВ «Карат Мотор» з Ужгорода та «Алмаз Мотор Лтд» із Дніпра. Сільська рада дуже детально описала технічні характеристики автомобіля, який планується придбати, включно з бажаним кольором та вимогами щодо рівня комфорту: це мав бути п’ятидверний кросовер кольору сірий металік із системою безпеки та круїз-контролем, з мультимедійною системою та кольоровим сенсорним дисплеєм. Сільрада також прописала вимоги щодо додаткової комплектації – зимову гуму, тонування скла передніх та задніх дверей, встановлення сигналізації та інше

Переможцем тендеру стала ужгородська фірма «Карат Мотор» з пропозицією ціни авто в 1 млн 30 тис. грн. Договір про поставку кросовера Toyota RAV4 Зарічанській сільській раді уклали у понеділок, 25 жовтня. Автомобіль має бути доставлений сільраді до 31 жовтня.

В оголошенні та у тендерній документації сільська рада Заріччя не вказала, для чого купується автомобіль. ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар щодо придбання Toyota RAV4 від голови сільради Марини Васько, – за телефоном, вказаним на офіційному сайті Зарічанської сільської ради, неможливо зателефонувати. На електронний лист сільрада теж поки не відповіла.

За даними YouControl, компанія «Карат Мотор» зареєстрована в Ужгороді у 2007 році. Відповідно до даних офіційного сайту «Карат Мотор», це – єдиний офіційний дилер Toyota Україна у Закарпатській області. Засновником та власником компанії є Василь Пацкан. На старті роботи фірми одним із її засновників був екс-нардеп, голова Рахункової палати Валерій Пацкан. У 2020 році ТзОВ «Карпат Мотор» виграла державних тендерів на суму 1,7 млн грн, у 2021 році – вже на 4,3 млн грн.