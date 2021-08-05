Нова установка зневоднення мулу на очисних спорудах у Львові коштувала 6 млн грн

На території львівських очисних споруд встановили установку «Фільтрпрес», яка зневоднює мул з допомогою сучасних технологій. Установка українського виробництва коштувала «Львівводоканалу» 6 млн грн.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, новий пристрій запрацював минулого тижня.

«Однією з основних проблем очищення стічних вод є утворення великої кількості органічних відходів – мулу, який необхідно зневоднювати та десь складувати. Таку проблему мають усі водоканали світу. Рішення цієї проблеми – це зброджування мулу в метантенках для отримання енергії, ефективне зневоднення з можливістю подальшого використання у будівництві, рекультивації територій тощо», – розповів керівник каналізаційного господарства «Львівводоканалу» Володимир Васильченко.

За його словами, підприємство складає мул на мулових картах, які уже переповнені. Саме тому доводиться шукати різноманітні технології для зневоднення мулу та використання його з користю.

Зазначимо, що на очисних спорудах стічні води очищують механічними решітками, пісковловлювачами, первинними відстійниками, біологічною очисткою в аеротенках та у вторинних відстійниках.

Нагадаємо, що «Львівводоканал» за кошти ЄБРР на ґрантових організацій модернізує очисні споруди на вул. Пластовій. Крім цього, з осаду комунальних стічних вод вироблятимуть​ біогаз, що зможе покривати витрати підприємства. Загальна вартість проекту становить 31,5 млн євро.