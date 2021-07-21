У тестовому режимі розпочали дозування гіпохлориту натрію на насосній станції «Будзень-3»

Мешканці Залізничного району Львова почали отримувати воду без хлору. Від вівторка, 20 липня, у тестовому режимі перейшли на знезараження води гіпохлоритом натрію на насосній станції «Будзень-3». За інформацією прес-служби ЛМР, загалом уже 79% львів’ян отримують воду без хлорування.

Воду без хлору від тепер отримують мешканці таких вулиць: А. Заде, Авіаційна, Ангарна, Бакинська, Баштанна, Білогорща, Болбочана, Вагонна, Величка, Виговського (від початку вулиці до № 70 по парній стороні і до № 31 по непарній стороні), Вигоди, Вівсяна, Вільхова, Гайова, Ганцова, Гарматія, Гіацинтова, Гірника, Гніздовського, Годованця, Головатого, Городоцька (парна сторона від № 166, непарна сторона від № 241 і до кінця вулиці), Гречана, Грузинська, Данила Апостола, Дальня, Дідушка, Дозвільна, Доробок, Дрогобицька, Дубнівська, Євського, Житня, Журавлина, Збиральна, Зимноводівська Ірчана, Кавказька, Камінна, Караджича, Каховська, Кондратюка, Конюшинна, Корсунська, Косинського, Кричевського, Курмановича, Ліщинова, Ловецька, Лукича, Любінська (парна сторона від № 48, непарна сторона від № 71 і до кінця вулиці), Лютнева, Малицької, Мирна, Мисливська, Моторна, Невелика, Нечая, Низинна, Олесницького, Олешківська, Орельська, Паровозна, Патона, Північна, Підгаєцька, Підлісна, Пілотів, Планерна, Повітряна, Полтави, Потебні, Пропелерна, Пшенична, П'ясецького, Рівненська, Рудненська, Ряшівська, Самарська, Самбірська, Сигнальна, Сигнівка, Сірка, Скромна, Сластіона, Сполучна, Станційна, Суботівська, Сяйво, Терлецького, Тернова, Тісна, Трещаківського, Тюльпанова, Флінти, Церетелі, Чагарникова, Чижевського, Широка, Яворницького.

Нагадаємо, у вересні минулого року, коментуючи модернізацію міських водогонів, міський голова Андрій Садовий заявив про повну відмову від хлорування води. У 2021 році «Львівводоканал» уже розпочав дозувати гіпохлорит на трьох насосних станціях – «Збоїща», «Винники» та «Сокільники». Тепер воду без хлору отримують 79% львів’ян, зокрема мешканці Галицького, Шевченківського, Франківського, Личаківського та частково Сихівського районів.

Воду без хлору отримують 79% львів’ян (для збільшення клікніть на зображення)

Перехід на водопостачання без хлору «Львівводоканал» проводить у межах програми «Чиста вода». На сьогодні воду продезінфіковану рідким хлором отримують 21% львів’ян. Це жителі частково Сихівського та Залізничного районів. До кінця року «Львівводоканал» планує завершити роботи на насосних станціях «Карачинів», «Глинна Наварія» та «Старе Село», що забезпечить 100% мешканців Львова водою без хлору.

Нагадаємо, що у квітні цього року «Львівводоканал» погасив кредит за цілодобове водопостачання у Львові, який виплачували майже 20 років.