На Одещині біля виборчої дільниці сталася стрілянина

На Одещині біля виборчої дільниці в селищі Цебрикове Великомихайлівського району сталася стрілянина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«Подія сталася у с. Цебрикове Великомихайлівського району. Один з громадян здійснив постріл у повітря з зареєстрованого на його ім’я травматичного пістолета. За словами чоловіка, постріл був мимовільним, коли він хотів розрядити зброю», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок події ніхто не постраждав. Відносно чоловіка складено протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначимо, що вранці у неділю, 3 червня, до поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування чотирьох виборчих дільниць у Великомихайлівському та Ширяївському районах.

Вчора, 2 травня, аналогічне повідомлення було щодо дільниці у с.Цебрикове. Коли правоохоронці намагалися евакуювати людей із начебто замінованої дільниці, виникла сутичка, у якій, за попередньою інформацією, постраждали 13 поліцейських. До відділу поліції було доставлено чотири особи. Двох з них притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще двоє є фігурантами кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У неділю, 3 червня, у низці населених пунктів в Україні проходять перші або проміжні чи повторні вибори депутатів та голів сільських і селищних рад, а також старост деяких сіл і селищ. У Цебриківській ОТГ призначили повторні вибори, оскільки суд визнав недійсними вибори в цій громаді, які пройшли у жовтні 2017 року.