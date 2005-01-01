На Одещині внаслідок сутички на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських

В Одеській області 13 поліцейських постраждали після того, як спробували евакуювати виборчу дільницю через повідомлення про замінування. Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

О 13:01 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення в с. Цебрикове, в приміщенні якого розташована виборча дільниця.

«Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їх евакуацію. Дії правоохоронців обурили деяких громадян. В результаті присутні почали чинити опір і розпилили в бік співробітників поліції газ», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті фізичного протистояння постраждало 13 правоохоронців.

У відділення поліції доставили двох правопорушників.

За фактом загрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів розпочато кримінальне провадження з ст.345 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею «хуліганство».

До слова, на 3 червня у Великомихайлівському районі Одеської області призначено повторні вибори в одній з селищних громад.