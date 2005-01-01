Невідомі вчинили бійку з охоронцем польського консульства у Києві

СуспільствоВолодимир Пиріг, 26 березня5350

До теми

Невідомі вчинили бійку з охоронцем польського консульства у Києві
фото «Обозреватель»
Біля польського консульства в Києві сталася сутичка

Біля консульства Польщі в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 60, близько 23:30 в неділю, 25 березня, сталася бійка, повідомило видання «Обозреватель», кореспондент якого став свідком події. Пізніше цю інформацію підтвердили у київській поліції.

Як стверджується в публікації, троє невідомих людей, імовірно – громадян Білорусі, підійшли до охоронця консульства, після чого один з них плюнув йому в обличчя та втік. Зіншими почалася бійка. В результаті двох чоловіків затримала поліція.

На місце бійки прибула поліція, фото «Обозреватель»

У поліції, в свою чергу, заявили, що нападників було двоє, один з них втік, а іншого затримали. Затриманим виявився 27-річний іноземець, але з якої саме він країни у поліції не повідомили. Побитим виявився нацгвардієць, який охороняв посольство.

За цим фактом відкрили провадження за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п'ят років в'язниці.

Варто зазначити, що в той день українські та білоруські націоналісти проводили спільну акцію з нагоди білоруського Дня Волі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Матір поляка, що спалив тризуб у Тернополі, повернула новий герб на місце ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук