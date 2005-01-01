Невідомі вчинили бійку з охоронцем польського консульства у Києві

Біля польського консульства в Києві сталася сутичка

Біля консульства Польщі в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 60, близько 23:30 в неділю, 25 березня, сталася бійка, повідомило видання «Обозреватель», кореспондент якого став свідком події. Пізніше цю інформацію підтвердили у київській поліції.

Як стверджується в публікації, троє невідомих людей, імовірно – громадян Білорусі, підійшли до охоронця консульства, після чого один з них плюнув йому в обличчя та втік. Зіншими почалася бійка. В результаті двох чоловіків затримала поліція.

На місце бійки прибула поліція, фото «Обозреватель»

У поліції, в свою чергу, заявили, що нападників було двоє, один з них втік, а іншого затримали. Затриманим виявився 27-річний іноземець, але з якої саме він країни у поліції не повідомили. Побитим виявився нацгвардієць, який охороняв посольство.

За цим фактом відкрили провадження за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п'ят років в'язниці.

Варто зазначити, що в той день українські та білоруські націоналісти проводили спільну акцію з нагоди білоруського Дня Волі.