Командир підрозділу на Одещині продав 20 тонн дизпалива

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру взводу протиповітряної оборони на Одещині. За даними слідчих, чоловік продавав дизельне пальне, призначене для потреб підрозділу. Про це у п’ятницю, 1 грудня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, командир підрозділу з метою наживи продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Таким чином він завдав збитків державі на 1,4 млн гривень. Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.

Командиру взводу повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 листопада, 2023 року Міноборони викрило чернігівську військову частину на завищених закупівлях на мільйони гривень. Загалом аудитори зафіксували чотири правопорушення у військовій частині, які завдали збитки у 38,8 млн грн. Наймасштабнішим із них була закупівля у 2022 році генераторів на 37,1 млн грн дорожче від ринкових цін.