Щодо командування частини, яке допустило збитки, відкрили кримінальне провадження

Міністерство оборони України провело аудит в одній з військових частин Чернігівської області, та виявило значні фінансові порушення. Зокрема, командування частини закупило генераторів на 37,1 млн грн дорожче, повідомили у прес-службі Міноборони у вівторок, 21 листопада.

Загалом аудитори зафіксували чотири правопорушення у чернігівській військовій частині, які завдали збитки у 38,8 млн грн. Наймасштабнішим із них була закупівля у 2022 році генераторів на 37,1 млн грн дорожче від ринкових цін.

«Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби. При чому в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Окрім того, аудит Міноборони встановив інші порушення на 1,7 млн грн. Під час перевірок діяльності аудиторів намагалися перешкоджати. Щодо командира частини, який закупив генератори за завищеними цінами, відкрили кримінальне провадження, проте за якою частиною, не уточнюється. Матеріали перевірки передали правоохоронним органам.