В Афінах затримали українця, якого підозрюють у незаконному заволодінні 43 млн грн Міністерства оборони. Про це у середу, 15 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора. Як пише сайт «Бабель» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, мова йде про Миколу Петренка, відомого в політичних колах члена проросійської партії ОПзЖ, колишнього радника з питань АПК та інвестицій Миколи Азарова.

Згідно з даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату від Міністерства оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

«Надалі вказані кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг. Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року», – пояснили в Офісі генерального прокурора. В той час Петренко перебував на посаді директора компанії.

Вже 12 липня 2022 року фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 й ч. 3 ст. 209 КК України.

6 листопада 2023 року Україна направила запит до Греції на затримання й тимчасового арешту вищезгаданої особи. Зокрема в рамках співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію Червоного оповіщення. Підозрюваного було затримано та рішенням Апеляційного суду Афін застосовано тимчасовий арешт.

«Наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності», – розповіли у відомстві.

За інформацією ресурсу Opendatabot, Петренко також пов’язаний з майже сотнею українських компаній, як керівник, засновник, підписант чи бенефіціар.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України восени 2022 року уклало три контракти з фірмами-прокладками на закупівлю боєприпасів для ЗСУ майже на 2 млрд доларів. Проте, всі контракти провалилися, а боєприпаси Україна не отримала.