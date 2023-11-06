СБУ підозрює колишнього заступника міністра оборони у розтраті 1 млрд грн

СБУ повідомила про підозру у розтраті 1 млрд грн колишньому заступнику міністра оборони України. Як повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 6 листопада, посадовець обіймав цю посаду із 2021 по 2023 рік. Імені підозрюваного у СБУ не називають, але в цей період заступником міністра оборони був В’ячеслав Шаповалов. За даними слідчих, у 2022 році він разом зі своїми підлеглими закупив неякісну військову форму у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

«Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили колишньому посадовцю про підозри за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). За такими ж статтями оголосили про підозру його спільнику – колишньому виконуючому обов’язки директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Зазначимо, що це не перші підозри, які отримують Шаповалов та Хмельницький. Спершу в січні 2023 року ZN.ua повідомило, що Міноборони закуповує продукти для військових нібито у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах. Після цього скандалу В’ячеслав Шаповалов подав у відставку, Богдан Хмельницький також втратив посаду.

Уже 1 лютого В’ячеславу Шаповалову оголосили підозру у недоукомплектуванні засобами захисту підрозділів ЗСУ на 1 млрд грн. За даними Офісу генпрокурора він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості. Всі ці договори укладалися за повною передплатою. Водночас Богдана Хмельницького звинуватили в закупівлі неякісних бронежилетів. Наступного дня їх взяли під варту.

У червні екс-посадовцям оголосили нові підозри – правоохоронці стверджують, що вони причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для ЗСУ. Через неякісні бронежилети у жовтні Шаповалов та Хмельницький отримали також підозри від Державного бюро розслідувань.